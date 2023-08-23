هاشم ينتقد بو حبيب.. ويشدد على متابعة الموضوع في نيويورك

اعتبر النائب قاسم هاشم، أن “لا مبرّر لعدم مشاركة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في جلسة مجلس الأمن التي ستبحث قرار التجديد لليونيفيل”، مشدداً على “أهمية متابعة الموضوع بدقة في نيويورك”، محذّراً من “نية الإسرائيلي تسويق أفكار جديدة لعمل قوات الطوارئ الأساسي”.

ورداً على سؤال عن مصير زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أكد في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “لكل من الأفرقاء ملاحظات على الرسالة الفرنسية الأخيرة التي وجهت الى عدد من النواب”، داعياً الجميع الى “تجاوز بعض الشكليات للوصول الى جوهر مبادرة موفد الإليزيه، خصوصا أننا في وضع غير طبيعي”.

واستبعد هاشم، “أي خروق قريبة في الملف الرئاسي لعدم تجاوب الفريق الآخر مع طرح لودريان، بانتظار ما ستؤول إليه ردود النواب على الأسئلة الفرنسية”.

وعن المساعي الداخلية، أكد أن “الحوار الثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ مستمر في إطار إمكانية التفاهم”، وقال: “نحن مع طرح ومناقشة اللامركزية الإدارية”.