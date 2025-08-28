الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
هاغوب ترزيان: لا تصادم بين من يسلّم السلاح ومن يستلمه

النائب هاكوب ترزيان

لفت النائب هاغوب ترزيان إلى أنّ “البلد لم يعد يحتمل خضّات غير مسؤولة وعلى الجميع أن يتمتّع بالحكمة لأنّ الوضع دقيق ولا يمكننا الإستغناء عن أحد”.

واعتبر ترزيان، في مقابلة عبر mtv، أنّه “علينا انتظار خطّة الجيش لكي نبدي وجهة نظرنا واليوم نرى خطوات متعدّدة في ما يخصّ موضوع تسليم السلاح ولن يكون هناك أي تصادم بين من يسلّم السلاح ومن يستلمه”.

وأضاف: “لبنان يحتاج إلى تفعيل المحاسبة وتطبيق القانون والقيام بورشة عمل كبيرة لتطوير القوانين القديمة”.

ودعا ترزيان إلى “تنظيم النقل المشترك والدرّاجات الناريّة في بيروت كما إيجاد حلّ لمشاكل السير وموضوع النفايات “قصّة كبيرة” وبيروت أفضل من مناطق أخرى في ما يخصّ هذه المشكلة”.

