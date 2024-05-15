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هاكوب ترزيان يطالب بـ"شدة" استعادة أموال المودعين كاملة

منذ 3 دقائق
النائب هاكوب ترزيان

النائب هاكوب ترزيان

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أدلى النائب هاكوب ترزيان، اليوم الأربعاء، بتصريح قال فيه: “بعدما اتخذت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارات قضت بتجميد الحسابات المصرفية في كل المؤسسات المالية والخزائن التابعة لرئيس مجلس إدارة مصرف ومصرفي سابق وأفراد عائلته والمديرة العامة للمصرف، فعلى هذه الهيئة متابعة عملها في كل المصارف والتدقيق في كل حسابات رؤساء مجالس إدارات المصارف ومديريها العامين ومساعديها ومديري الفروع للتأكد من حساباتهم منذ بدء أزمة المصارف حتى هذا التاريخ”.

وطالب بـ”شدة باستعادة أموال المودعين كاملة”، لافتا إلى أن “ملف تبييض الأموال لن يمر”، وقال: “قريبا، سأتابع هذا الملف مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، وللحديث تتمة “.

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