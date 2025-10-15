هاني: إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بات قريباً جداً

نظّمت وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) حفلًا مشتركًا بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2025، والذكرى الثمانين لتأسيس الفاو، واليوم الدولي للمرأة الريفية. واستضافت نقابة المهندسين في هذا الحدث بحضور معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.

وفي كلمته، هنّأ وزير الزراعة الدكتور نزار هاني منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعيدها الثمانين، شاكراً دورها التاريخي في دعم التنمية الزراعية في لبنان، ومعها برنامج الأغذية العالمي (WFP) وسائر المنظمات الدولية والجهات الداعمة، والنقابات والتعاونيات، وعلى رأسها نقابة المهندسين الشريك الدائم في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأضاف: “سويًّا أجزنا العمل بـالوصفة الزراعية بإشراف المهندسين الزراعيين، لتنظيم استعمال الأدوية والأسمدة الزراعية، وضمان سلامة البيئة والإنتاج. وسويًّا، ومع منظمة الفاو، نعمل على بناء قدرات المهندسين الزراعيين والمزارعين، لتطوير المعرفة والابتكار، وإرساء زراعة حديثة ذكية مناخيًا وإيجابية للطبيعة (Nature Positive Agriculture)، تحافظ على الموارد وتزيد الإنتاج المستدام.

كما ووجه تحية تقديرٍ للمرأة الريفية العاملة، وللمزارعين الذين يواصلون العطاء رغم التغيّرات المناخية وضيق الأسواق وقلّة الأمطار. وأضاف: ” إن سلامة الغذاء تبقى في صلب أولوياتنا، وإنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بات قريبًا جدًا، ليكون خطوة حاسمة نحو حماية صحة المواطن وتعزيز ثقة المستهلك.”

من جهته، هنّأ مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، منظمة الفاو بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، مشيداً بعملها ودعمها للمزارعين في ظلّ الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان.

وأشار إلى “العلاقة التاريخية التي تجمع المنظمة بلبنان، والتي تجلّت من خلال تولّي شخصيات لبنانية بارزة مثل إدوار صوما، وعادل قرطاس، وجورج الهراوي مناصب إدارية رفيعة في المنظمة”.

كما شدّد، لمناسبة يوم الأغذية العالمي، على الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحات المزروعة، وتوسيع المساحات العامة، وضمان سلامة الغذاء، وتأمين احتياجات البلاد من المواد الأولية، والحدّ من الاستيراد، وزيادة الصادرات، فضلاً عن تنظيم أعمال الكشف ومحال بيع الأسمدة.

وأضاف مدير عام الوزارة “أنّ الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بدعم المرأة الريفية وتعزيز دورها في التنمية الزراعية، مختتماً كلمته بشكر نقابة المهندسين على استضافتها لهذا الحفل”.

وقالت نورة أورابح حداد، ممثلة الفاو في لبنان”: “هذا العام، ونحن نحتفل بثمانين عامًا من عمل الفاو، يشكّل يوم الأغذية العالمي تذكيرًا بمسؤوليتنا المشتركة لضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. وفي لبنان، يظل هذا الالتزام أقوى من أي وقت مضى، إذ نعمل يدًا بيد مع شركائنا لدعم المزارعين والمزارعات والتعاونيات. واليوم، نكرّم أيضًا أن النساء الريفيات هنّ العمود الفقري لأنظمتنا الغذائية اللواتي تُعدّ معرفتهنّ وصلابتهنّ وقيادتهنّ أساسية في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.

منذ أربعةٍ وستين عامًا، وُلد برنامج الأغذية العالمي من رؤية منظمة الأغذية والزراعة لعالمٍ خالٍ من الجوع. واليوم، ما زالت رسالتنا المشتركة تجمعنا»، قال ماثيو هولنغوورث، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان.

وأضاف: “في لبنان، حيث تتعرض منظومة الغذاء لضغوطٍ وتحدياتٍ متواصلة، يُجسّد تعاوننا مع منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة المعنى الحقيقي للشراكة — شراكة تقوم على تبادل الخبرات وتحويل الالتزام إلى أثرٍ ملموس، وضمان ألّا يُستثنى أحد من مسيرة تحقيق الأمن الغذائي”.

بدوره، رحّب نقيب المهندسين، السيد فادي حنا، بالمشاركين، وقال: “كنقابة مهندسين، نعتبر أنفسنا شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يلعب المهندس دوراً محورياً في دعم القطاع الزراعي من خلال تطوير البنى التحتية، وإدارة الموارد، وابتكار حلول جديدة في هذا المجال الحيوي.”

كما تخلّل الحفل جلسة نقاشية حول العمل التعاوني للنساء ودور المرأة الريفية، حيث شاركت المتحدثات تجاربهن في تعزيز دور النساء، وتوسيع فرص وصولهن إلى الأسواق، وبناء قدرتهن على الصمود داخل مجتمعاتهن.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الغذائي، والاعتراف بالدور القيّم الذي تؤديه المرأة الريفية في الزراعة وتعزيز صمود المجتمعات.