هاني بحصلي: الشركة التي تلفت كميات من حليب الاطفال لانتهاء صلاحياتها ستصدر بياناً

لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في حديث اذاعي إلى ان “حليب الاطفال من عمر سنة الى ثلاث سنوات يدخل بالسلة الغذائية، وتم سحب الملفات من مصرف لبنان وستنزل البضاعة الى الاسواق بسعر غير مدعوم اما الحليب تحت عمر سنة فسعره مثل الدواء ولا يستطيع التاجر تسعيره”.

وشدد بحصلي على ان “الشركة التي قامت بعملية تلف كميات من حليب الاطفال لانتهاء صلاحياتها ستصدر اليوم بيان لتوضيح هذا الخبر وهذه الشركة تتبع كل المعايير العالمية وتتبع القانون بحذافيره والتلف هو عنصر تجاري واي تاجر قبض ثمن بضاعته المدعومة ولم يوزعها يعتبر محتكر”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس صوراً تُظهر عملية تلف كمية كبيرة من حليب الاطفال قدرت بنحو 20 طناً، وهي مخصصة للأطفال ما دون السنة وما بين السنة و3 سنوات.

وذكرت المعلومات أن هذه الكميات كانت مخبئة في احدى المستودعات، وقد جرى تلفها بعد انتهاء فترة صلاحية استخدامها.