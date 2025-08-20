هاني: غرفة طرابلس والشمال نموذج للبنان الحداثة والتقنيات المتقدمة

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وزير الزراعة نزار هاني والوفد المرافق، في حضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان ومدير مختبرات الجودة خالد العمري.

بداية، قدّم دبوسي عرضاً لمجمل المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تطلقها الغرفة، مؤكداً أن “برنامج Agri Agro يشكل مشروعاً زراعياً استراتيجياً يعزّز تنافسية المزارعين والمصدرين، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً”.

ثم أعرب هاني عن “تقديره لما لمسه في الغرفة من مبادرات متقدمة”، قائلاً: “كلما زرنا الغرف التجارية نرى في غرفة طرابلس والشمال نموذجاً للبنان الحداثة والتقنيات، من خلال المشاريع التي اطلعنا عليها والتي تستند إلى الذكاء الاصطناعي ومختبرات الجودة المتطورة واحتضان الأعمال الزراعية”.

أضاف: “نؤكد تعاوننا الدائم مع غرفة طرابلس والشمال ومع مختلف الغرف اللبنانية، لا سيما في ما يتصل بالإرشاد والتوعية الزراعية المبسطة التي تصل مباشرة إلى المزارعين، وفي تطوير الخدمات التي تقدمها حاضنات الأعمال والمختبرات، بما يساهم في النهوض بالقطاع الزراعي”.

وفي الختام، تفقد هاني مشاريع الغرفة، ولا سيما مختبرات مراقبة الجودة ومركز التنمية الصناعية وأبحاث الزراعة والغذاء، واطّلع على الخدمات المتقدمة التي توفرها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز معايير الجودة والإنتاج.