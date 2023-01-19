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هبة أستراليّة للجيش.. ودرع تذكاريّ للسفير (صوَر)

منذ 10 دقائق
اللواء اللوجستي يتسلّم هبة من السلطات الأسترالية

اللواء اللوجستي يتسلّم هبة من السلطات الأسترالية

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تسلَّمَ الجيش اللبناني في اللواء اللوجستي كمية من قطع البدل الخاصة بالآليات، مقدمة هبة من السلطات الأسترالية، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الأسترالي في لبنان السيد Andrew Barnes، الى جانب عدد من الضباط.

العميد الركن هيكل شكر باسم قائد الجيش السفير الأسترالي على هذه الهبة، ثم قدّم له درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في دعم الجيش اللبناني.

من جهة أخرى، أكد السفير الأسترالي مواصلة بلاده تعزيز قدرات الجيش انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتأكيداً للثقة بدور المؤسسة العسكرية في حماية أمن لبنان وسلمه الأهلي.

 

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