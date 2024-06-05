هبة إيطالية لمركز عين ابل الاستشفائي التابع للجيش

سلم جنود حفظ السلام الايطاليين هبة ايطالية عبارة عن معدات طبية لفائدة مركز عين ابل الاستشفائي التابع للجيش، في اطار التعاون المستمر بين اليونيفيل والجيش، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال انريكو فونتانا، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن ادغار لاوندس، قائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل، مدير التعاون المدني العسكري في الجيش العميد الركن اياد العلم، رئيس بلدية عين ابل عماد للوس وعدد من الضباط اللبنانيين وجنود حفظ السلام الايطاليين والايرلنديين والبولنديين.

وشكر العميد لاوندس الجنرال فونتانا والكتيبة الايطالية على المعدات الطبية والتي تندرج في سياق تجهيز المركز الاستشفائي من اجل استقبال المرضى وتحسين الظروف الصحية للسكان المحليين ولأهالي ضباط وجنود الجيش.

ثم شكر الجنرال فونتانا الجمعية الايطالية على “تقديمهم المعدات الطبية لدعم الجيش والذي يعتبر الشريك الاستراتيجي لليونيفيل”، ونوه ب”التعاون الوثيق في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وبالتزامن، قام جنود حفظ السلام الايطاليين والايرلنديين والبولنديين والجيش بحملة طبية مشتركة لفائدة الأهالي في المنطقة.