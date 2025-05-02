هبة طبية من الكتيبة الايطالية في "اليونيفيل" إلى مستشفى تبنين الحكومي

الهبة الطبية المقدمة من الكتيبة الايطالية في "اليونيفيل" الى مستشفى تبنين الحكومي

تواصل الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أنشطة التعاون المدني- العسكري، حيث جرت اليوم ، بحسب بيان، “مراسم تسليم في مستشفى تبنين الحكومي، لمعدات طبية واستشفائية لتعزيز قدرة المستشفى التشغيلية، لما فيه مصلحة بلدة تبنين والقرى المجاورة.

وقام فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للقطاع الغربي في “اليونيفيل” بإضفاء الطابع الرسمي على عملية التسليم من خلال توقيع بروتوكول التسليم بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة ومدير المستشفى، الدكتور محمد حمادي”.

واشار البيان الى ان “هذه المبادرة تأتي في إطار جهد أوسع يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة بشكل ملموس، ودعم الخدمات الأساسية، وتعزيز الثقة والتعاون بين السكان المحليين والقوة الدولية”.

وجددت الكتيبة الإيطالية تأكيد “التزامها بالوقوف إلى جانب السلطات المحلية وشعب جنوب لبنان، بما يتماشى تمامًا مع ولاية الأمم المتحدة”.