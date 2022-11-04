هبة عينية بقيمة ملياري ليرة من نقابة مصانع الادوية لوزارة الصحة

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في الوزارة، وفدا من نقابة مصانع الادوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، لتقديم هبة عينية تبلغ قيمتها حوالي المليارين ليرة، لدعم وزارة الصحة في جهودها المبذولة للاستجابة لوباء الكوليرا وكمساهمة منها للتخفيف من معاناة المواطن اللبناني في هذه المرحلة، وهي كناية عن أمصال ومستلزمات طبية ومضادات حيوية وأدوية لمعالجة الإسهال ولتقوية المناعة ولتخفيض الحرارة.

وأشارت أبي كرم الى أن “هذه الهبة تأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وهي مساهمة متواضعة من النقابة للتخفيف من معاناة المواطن في هذه المرحلة”.

من جهته، أعرب الابيض عن تقديره لهذه الهبة، وقال: “في ظل هذه الازمة برهنت الصناعة الدوائية في لبنان عن قدرتها على تأمين الادوية ذات الجودة العالية للمواطن وبأسعار تتلاءم مع قدرته الشرائية، وهي تستحق منا كل الثقة والاستمرارية في الدعم”.

ويجول وزير الصحة العامة، يرافقه وفد من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية، غدا السبت، الثامنة صباحا، في محافظتي الشمال وعكار، تحضيرا لحملة التلقيح ضد الكوليرا، التي ستطلقها الوزارة الأسبوع المقبل.

وستتضمن الجولة لقاءات مكثفة مع رؤساء البلديات والمخاتير وعدد كبير من الفاعليات في البلدات والقرى المستهدفة في الحملة.

ويشار إلى أن الأبيض سيتحدث للإعلام بعد الانتهاء من زيارة كل موقع من مواقع الزيارة، كما سيعقد ٣ مؤتمرات صحافية: الأول في مستشفى حلبا الحكومي، الثاني في مركز الايمان الطبي للرعاية الصحية الأولية- ببنين، والثالث في مستشفى المنية الحكومي.