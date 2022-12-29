الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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هبة فرنسيّة.. لبنان يتسلّم 300 ألف جرعة من لقاحات "كورونا"

منذ 32 دقيقة
لقاحات "كورونا"

لقاحات "كورونا"

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أنّ الوزارة تسلمت هبة لقاحات كورونا مقدمة من الجمهورية الفرنسية، تتضمن 300 ألف جرعة من لقاح فايزر ثنائي التكافؤ، والذي يستهدف جميع متحورات فيروس كورونا (أوميكرون، وسلالتي أوميكرون الفرعيتين BA.4 وBA.5).

في هذا الاطار، شكرت وزارة الصحة فرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وتقديمها الدعم اللازم للقطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

كما ذكّرت وزارة الصحة المواطنين بضرورة المسارعة الى أخذ اللقاح المضاد لكورونا (الجرعة الاولى والثانية) منه، وفي حال أخذها، يُنصح بأخذ الجرعات التعزيزية (الجرعة الثالثة والرابعة) وذلك لتنشيط جهاز المناعة ومكافحة كوفيد-١٩ في فصل الشتاء وفترة الاعياد.

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