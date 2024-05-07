الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هبة مقدمة من السلطات الكندية الى الجيش اللبناني

منذ دقيقتين
A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أقيم في اللواء اللوجستي – كفرشيما حفل تسلّم عتاد مقدم هبة من السلطات الكندية إلى الجيش اللبناني بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum وقائد اللواء اللوجستي ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط.
وأكدت السفيرة McCollum مواصلة كندا التعاون مع الجيش وتقديم مختلف أشكال الدعم له، نظرًا إلى دوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. كما شكر قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل السلطات الكندية على الهبة، معتبرًا أنّ لها أثرًا كبيرًا في تحسين الأداء والحفاظ على الجهوزية التامة في إطار تنفيذ المهمات العملانية والأمنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ملحم خلف
    خلف بعد زيارته للجنوب: تبدأ معالجة الأزمات ضمن خطة حكومية عاجلة
    وفد من نواب "لبنان القوي" التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم بحثه
    "الإعلام المرئي والمسموع": لرفع الصوت أكثر لوقف حرب الإبادة الاسرائيلية بأشكالها كافة

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    مجموعة من عناصر حزب الله في سوريا
    بُترت قدماه.. محاولة اغتيال لقيادي بحزب الله في الحسكة شمال شرقي سوريا
    الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز