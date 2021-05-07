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هبة مقدمة من سلطنة عمان للجيش اللبناني

منذ 12 ساعة
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، أنّ “بمبادرة من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، وصلت من ​سلطنة عمان​ قبل ظهر اليوم إلى مطار ​بيروت​ الدولي طائرتان محمّلتان بـ24 طنًّا من المواد الغذائية المقدَّمة هبة إلى ​الجيش اللبناني​، في حضور سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن المنذري، وممثّل قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ وعدد من الضباط”.

وقد أعرب ممثّل قائد الجيش، خلال استقبال الهبة، عن الشكر الجزيل للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد على “مبادرته القيّمة”، مثمّنًا عاليًا ومقدّرًا “هذه العطاءات الخيّرة، والوقوف المستمر والدائم لسلطنة عمان إلى جانب لبنان”.

يشار إلى أنّ هاتين الطائرتَين تشكّلان الدفعة الأخيرة ضمن عشر طائرات وصلت بيروت تباعًا خلال الأيام الماضية، ونقلت ما مجموعه 120 طنًّا من المواد الغذائيّة.

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