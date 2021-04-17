السبت 5 رمضان 1442 ﻫ - 17 أبريل 2021 |
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هبة ملكية من المغرب للجيش

منذ 22 ثانية
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت سفارة المغرب في بيان، أن “الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية”.

وأشارت السفارة في بيانها الى أن “هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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