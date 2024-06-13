هبة من الكتيبة الإيطالية لبلدية المجادل.. وهذه التفاصيل

سلّمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار “اليونيفيل”، بلدية المجادل “شاحنة لجمع النفايات” كهبة، في اطار دعم المجتمعات المحلية, برعاية قائد القطاع الغربي الجنرال انريكو فونتانا، وفي حضور ضباط من مكتب الشؤون المدنية والكتيبة الاندونيسية في اليونيفيل، رئيس مجلس بلدية المجادل حسين رميتي والاعضاء، رئيس بلدية جويا نعمان هاشم وفاعليات دينية واجتماعية وممثلين عن حركة “أمل” و”حزب الله”.

وألقى رئيس بلدية المجادل كلمة شدد فيها على “العلاقات المتينة مع اليونيفيل”، شاكرا دعمها للبلديات والمجتمعات المحلية”. وقال: “رغم الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على القرى الجنوبية واستشهاد مواطنين، الا ان اراردة ابناء الجنوب على الصمود والبقاء في ارضهم بفضل مقاومتهم ستبقى اقوى من آلة التدمير الاسرائيلية” .

من ناحيته، أمل الجنرال فونتانا “ان يعود الاستقرار وتنتهي الحرب”، وقال: “سنستمر في دعم البلديات من اجل تعزيز قدراتها للقيام بواجبها تجاه المواطنين”.

بعدها سلم الجنرال فونتانا مفاتيح الشاحنة لرئيس البلدية.