هبة من اليونيفيل للدفاع المدني

سلمت اليونيفيل -ضمن موازنتها المخصصة لمشاريع “الأثر السريع”- هبة الى مركز صور الإقليمي والعضوي في الدفاع المدني، كناية عن عتاد مخصص لعمليات البحث والإنقاذ، وذلك في إطار التعاون القائم بين قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان والمديرية العامة للدفاع المدني

واستهل الحفل الذي أقيم في مركز صور الإقليمي، بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد قوات الطوارئ الدولية، ومن ثم ألقى رئيس إتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق كلمة، تلتها كلمة قائد القطاع الغربي الجنرال فونتانا، ومن ثم كلمة راعي الاحتفال المدير العام للدفاع المدني العميد خطار.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية، وأُزيح الستار عن اللوحة التي تخلد هذه المناسبة، ثم قام الحاضرون بجولة استطلاعية على معدات الإنقاذ للتعرف على نظام عملها، ليشاركوا بعدها في حفل كوكتيل أقيم بالمناسبة.

وقبيل مغادرته جال العميد خطار على عناصر الدفاع المدني، سيّما الذين استقدموا من مركز البنيه العضوي مساندةً لزملائهم في المراكز الحدودية (التزاماً بالمذكرة الصادرة عن المدير العام بهذا الشأن منذ اندلاع الحرب والتي نصت على استقدام التعزيزات من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بنظام المناوبة دعماً للمراكز في المناطق المعرضة للعدوان الإسرائيلي) وقد حثهم المدير العام على التحلي بالمناقبية والإسراع لتلبية نداءات الإغاثة عند بلوغها.