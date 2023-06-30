هبة نور: لبنان وسوريا بلد واحد

حلّت الممثلة السورية هبة نور ضيفة على الاعلامية ديانا فخوري ضمن برنامج ألبوم حياتي عبر صوت بيروت انترناشونال.

وقالت نور انها تحاول اليوم الحفاظ على نفسها من خلال اختيارها لأدوارها وليس فقط بهدف الظهور على الشاشة.

وأضافت انها تحاول التفتيش على شيء جديد واعمال جديدة، معتبرة ان اليوم هناك أزمة ورق.

وأكدت ان سوريا ملجأها الاول، وان لبنان قطعة من قلبها ويشبهها كثيرا، معتبرة ان لبنان وسوريا بلد واحد. وتابعت انها اولا هي ابنة الدراما السورية.

وعن طفولتها، قالت انها لم تعيش مراحل الطفولة، وتربت مع جدها وجدتها، واهلها انفصلا عندما كانت صغيرة، مؤكدة انها تجاوزت مرحلة طلاق والديها بالرغم من صعوبتها.

وشددت على انها تفكر في عقلها دائما وتخاف جدا من ان تكون ضعيفة او حساسة.

وعن التمثيل، قالت انها تحب الشهرة، وعن طريق الصدفة دخلت عالم التمثيل.

ورأت ان الزواج نصيب وليس قرار، والحب هو قرار، موضحة انها على علاقة غرام مع شخص متمنية ان يصبح لديها عائلة. واعتبرت نور ان الفنان والمشاهير يجب ان يكون لديهم خصوصيتهم.

وقالت نور انها تلوم الصحافية نضال الاحمدية على ما قالته عن السوريين موضحة ان كلامها هو تعبير عن كره وحقد على الشعب السوري وليس نقدا وكلامها اساءة لشعب كامل.

واكدت انها مع لباس الحجاب وانه حرية شخصية ولكنها لا ترغب بارتداءه.

وختمت بعنوان لألبوم حياتها: “بكرا أحلى”.