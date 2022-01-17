هبط الدولار فهل هبطت الأسعار؟

ينتظر اللبنانيون انخفاض اسعار السلع كافةً بعد انخفاض سعر صرف الدولار منذ نهار الجمعة الفائت، صوت بيروت انترناشونال سألت رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الذي اوضح ان الاسعار بدأت بالانخفاض منذ نهار السبت الفائت خصوصاً الحبوب والالبان والاجبان.

واشار الى ان نقابة مستوردي المواد الغذائية سيرسلون لوائح جديدة بالأسعار اليوم وكانت نقابة المستوردين اصدرت بياناً اليوم اعلنت فيه ان الشركات المستوردة للمواد الغذائية باشرت بتقديم لوائح اسعار جديدة تتماشى مع انخفاض الدولار.

كما اعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان انخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة انخفاض الدولار تقريباً مشيراً الى ان انخفاض السعر كبير ووازن وسيمكن المستهلكين من الحصول على كامل احتياجاتهم من الدجاج.

وفي اتصال لصوت بيروت إنترناشونال مع امين سر نقابة تجار اللحوم خليل نعمة اكد لنا انخفاض كافة اسعار اللحوم باستثناء لحم الغنم التي لم يصدر بعد سعرها الجديد.

واشار ان كيلو لحم البقر اصبح 240000ليرة وميلو اللحم المجلد اصبح بين ال100000و 110000 وكيلو اللحم البرازيلي اصبح بين 200000و 230000ليرة.

هذا ولم يصدر جدول تركيب الاسعار للمحروقات اليوم وافادنا عضو نقابة اصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس عن احتمال صدور الجدول بين مساء اليوم وصباح غد متوقعاً ان نشهد انخفاضاً في اسعار المحروقات وقد يصل سعر صفيحة البنزين الى 360000ليرة.

كما انخفض سعر ربطة الخبز الجمعة الماضي الى 9000ليرة ومن المتوقع ان نشهد انخفاضاً اضافياً مع انخفاض سعر الصرف وذلك بانتظار صدور جدول الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد.

وفي جولة لصوت بيروت على بعض المحال التجارية تبين لنا ان هناك من تقيد بالأسعار الجديدة وهناك من ينتظر لوضع الاسعار الجديدة تخوفاً من الخسارة في حال عاد سعر الصرف الى الارتفاع.

وعلمت صوت بيروت إنترناشونال ان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام يعقد غداً مؤتمرا صحافيا، يتناول فيه موضوع الاسعار وحماية المستهلك.