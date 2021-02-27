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هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية في مطار بيروت.. والسبب

28 - فبراير - 2021
الخطوط الملكية الأردنية - أرشيفية

الخطوط الملكية الأردنية - أرشيفية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مساء السبت، أن جرسا خاطئا تسبب بهبوط اضطراري لرحلة الملكية في مطار بيروت، بعد أقل من نصف ساعة على إقلاعها.

وأوضحت في بيان لها، أن “الرحلة رقم (RJ404) اضطرت للهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد 20 دقيقة على إقلاعها من المطار ذاته، بعد جرس إنذار في منطقة الشحن، ليتبين لاحقا أنه جرس إنذار خاطئ”.

وأضافت: “الطائرة تابعت رحلتها الاعتيادية باتجاه عمان، عقب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بتفتيش الطائرة من قبل السلطات اللبنانية لضمان سلامة المسافرين، وإنزال جميع الحقائب والشحنات من منطقة الشحن”.

وتابعت: “سترسل الحقائب والشحنات غدا الأحد لجميع المسافرين على متن طائرة أخرى”.

وأكدت الشركة أنها “تضع سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفوق جميع الاعتبارات المادية التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري”.

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