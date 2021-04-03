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هجرة عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق بحثاً عن فرصة عمل

3 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 6:39 مساءً
أطباء-تعبيرية

أطباء-تعبيرية

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كشف مصدر عراقي، اليوم السبت، عن هجرة عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للبحث عن فرص عمل هناك، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل لبنان.

وقال المصدر لـروسيا اليوم، إن “الأسابيع الأخيرة شهدت وصول عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للعمل هناك، بعد تردي الأوضاع في بلدهم”.

وأضاف، أن “بعض المستشفيات بجنوب وشمال العراق، شهدت قدوم عدد من الأطباء اللبنانيين للعمل فيها، وهناك معلومات عن نية العشرات للقدوم إلى العراق خلال الأيام المقبلة”.

ويوم أمس، وقع وزير الصحة حمد حسن، ونظيره العراقي، حسن التميمي، اتفاقا يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت وتردي الأوضاع الاقتصادية، أعلنت وسائل إعلام محلية لبنانية عن هجرة أطباء لبنانيين إلى الخليج وأوربا وأمريكا، لكن بعضهم بدأ يفكر بالهجرة إلى العراق.

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