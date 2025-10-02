هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، مقطع فيديو أرفقه بتعليق لاذع تناول فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

وجاء في تغريدة أدرعي: “الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب، وعارف حالو إنّو بيكذِب، وعارف إنّو العالم عارفين إنّو بيكذِب، وعارف إنّو نحنا عارفين إنّو بيكذِب، ومصرّ عالكذِب بس من باب الهلوسة… هالحالة النفسية اسمها الهلوسة… والله يعينو!”.

ويأتي هذا التصريح في إطار سلسلة من التدوينات التي دأب أدرعي على نشرها، مهاجمًا قيادة “حزب الله”، في ظل التطورات المتسارعة على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

