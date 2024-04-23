هجوم جوي مركب.. حزب الله يرد مباشرة على اغتيال القيادي "حسين عزقول"

أعلن الإعلام الحربي في حزب الله ظهر الثلاثاء (23-4-2024) عن تنفيذ هجومٍ جويٍ مركبٍ بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة.

وأوضح بيان الحزب أن الهجوم المركب يأتي رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون، واغتيال أحد القادة العسكريين في الحزب حسين علي عزقول “هادي”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد اعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال “حسين علي عزقول” الذي وصفه بأنه مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

كما أعلن أدرعي أيضاً، مقتل ساجد صرفند، ليلة أمس الاثنين في منطقة أرزون، وهو مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله.