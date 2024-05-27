هجوم جوّي ليلي لحزب الله رداً على استهداف مستشفى الشهيد صلاح غندور

أعلن “حزب الله” في بيانٍ له أنه شنّ هجوماً جوياً ليلياً بمسيّرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا، استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح.

وجاء في البيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-‏‏2024، هجوماً جوياً ليلياً بمسيّرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح”.

في حين، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، دراجة نارية قُرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

وأعلن مدير مستشفى صلاح غندور عن سقوط شهيد و10 جرحى من المدنيين بينهم 4 بحال الخطر في الاستهداف لمدخل المستشفى.

ولحقت أضرار ماديّة بالمستشفى جرّاء الاستهداف المباشر للدراجة عند مدخلها، وقد أدّى عصف الصاروخ إلى تحطّم الزجاج وتضرّر المرافق الخارجية للمستشفى.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة من نوع “سكاي رايدر” سقطت داخل الأراضي اللبنانية ويجري التحقيق في الحادث.

الى ذلك، أغار الطيران الحربي قرابة العاشرة والنصف، على وسط بلدة عيترون. وتعرضت وادي حامول لقصف مدفعي في القطاع الغربي.