هجوم حاد لوزير الثقافة على الـ"mtv": العلاقات الشاذّة ستبقى جريمة

علّق وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى على “إعلان” عرضته قناة MTV، مشيراً إلى أن “التلطّي وراء رسالة الإعلام السامية لتحريض مكوّناتٍ على بعضها ولبثّ الفرقة بين اللبنانيين… جريمة، استيلاد أجواء الحرب الأهلية…جريمة، تسويق فكرة التقسيم تحت عناوين الفدرلة و ”لبنان الاتحادي”… جريمة”.

وأضاف، عبر تطبيق X: “اذا قطعنا الشك بيقين بأنّ المجرم يقوم بهذه الجرائم عن سبق إصرارٍ وتصميم ومقابل أجرٍ معلوم خدمةً لأجندة الإسرائيلي ومصالحه فنكون عندها امام اخطر جرائم العمالة واحقرها”.

وختم: “العلاقات الشاذّة ستبقى جريمة، امّا الترويج للشذوذ فقريباً جداً سوف يجرّ على مرتكبيه أشدّ العقوبات، العمالة تودي بصاحبها الى اسفل سافلين”.