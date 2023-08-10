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هجوم حاد من بو عاصي على التيار: إما أنكم شركاء للحزب أو "خزمتشية"!

منذ 52 دقيقة
بيار بو عاصي

بيار بو عاصي

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كتب عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة “أكس” قائلاً:

هنيئا للتيار الوطني الحر اتفاق مار مخايل.

هنيئا له قتل جو بجاني والياس الحصروني وفادي بجاني.

هنيئا له اغتيال جبران التويني وبيار الجميل وانطوان غانم والاخرين.

هنيئا له تدمير الأشرفيّة ومرفأ بيروت ومنع التحقيق.

براڤو شباب. إن لم تكونوا شركاء لحزب الله بجرائمه فهذا يعني انكم خزمتشية.

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