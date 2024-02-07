هجوم حاد من "بو عاصي" على "بو حبيب": "لا نفتخر بأن يكون وزيراً في لبنان"!

استغرب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وتساءل عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلاً:

“طالعنا وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بموقف على درجة من الخطورة يدفعنا إلى طرح السؤال من جديد حول ولاء الوزير بو حبيب إن كان للبنان شعباً ودولةً أو لمكوّن مسلح هو حزب الله الخارج عن أيّ شرعيّة.

القرار ١٧٠١ هو قرار مجلس أمن، على لبنان وتحديداً وزير الخارجية الالتزام به. ألم يخبر أحد الوزير بو حبيب بأن هنالك حرباً دائرة في الجنوب خارج إطار القرار السيادي اللبناني، ليدعي بأن انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني سيؤدي إلى تجدّد الحرب.

يدعي الوزير بو حبيب ان الجيش غير قادر على الانتشار على الحدود ليبرّر بذلك وجود حزب الله خارج أي قرار سيادي في مسألة غاية في الخطورة وهي قرار الحرب والسلم.

لا نفتخر بأن يكون عبدالله بو حبيب وزيراً في لبنان، ولا نقول وزيراً لبنانياً، ونحمّله مسؤولية كل ما ينجم عن ميليشيا حزب الله من أضرار ومآس بحق لبنان وشعبه”.