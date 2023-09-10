هجوم حاد من وزير على ميقاتي!

لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجّار إلى انه منذ اليوم الأول للحكومة لم يوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أدوار الوزارات، مشيرا الى انه لا يوجد أي خلاف مع وزير المهجرين عصام شرف الدين.

وعن جلسة الغد التي ستناقش ملف الوجود السوري قال حجار في حديث عبر “الجديد”: “لن يصدر عنها أي نتيجة ملموسة”، مشيرا إلى أن الجلسات الحكوميّة تتطلب قبل عقدها المزيد من التشاور بين اطراف الحكومة والأهم ان تتفق اننا في مرحلة مهمة.

وردا على سؤال، أجاب: “ميقاتي لا يحسم الملفات وهو لا يبت بأمر ملف النزوح السوري بل انه يحاول الاستفادة من التناقضات السياسية”، معتبرا انه كان من الأجدى توضيح الأمور اكثر، والرجوع الى النص الذي يحدد المسؤوليات”.

وتابع: “اليوم الوزير عبدالله بو حبيب الذي هو من ضمن اللجنة التي تفاوض السوريين اعلن استقالته”.

وأضاف: “خلال شهر حزيران الماضي جرت جلسة لمعالجة تداعيات النزوح ومن حينها لم تنعقد أي جلسة حكومية ولا حتى جلسة للجنة المكلفة التفاوض مع سوريا، واعتقد ان هذه الحكومة فشلت وأتى الوقت أن ترحل، ونشكل بديلا عنها من خلال المسارعة بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وقال: “هناك أصول لمقاربة الملفات بغياب رئيس الجمهورية لإدارة البلاد، أي بالتفاهم ،ولكن ميقاتي ذهب الى اتجاه دون التفاهم ونقول له تابع ونأمل لك النجاح”.

وردا على سؤال قال: “اقترح ان يكون لدينا وفد تقني برئاسة اللواء البيسري ووفد سياسي يعمل عليه منفردا وزير الخارجية”.

واعتبر حجار ان الخطر على الملف ان يذهب الى سوريا شخص من هنا او من هناك أي ان يتواصل كل وزير ما نظيره فالقضية ليست هنا بل هي بعودة النازحين الى سوريا.