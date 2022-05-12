هجوم مسلّح في مستشفى المعونات وبيان شديد اللهجة لنقابة المستشفيات

علقت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان على الهجوم المسلح الذي حصل امس في مستشفى سيدة المعونات الجامعي وقالت:” خلال اقل من اسبوعين، وبعد الإعتداء على مستشفى البتول في بعلبك الهرمل بتاريخ 2 آيار الجاري، تتبلغ نقاب اصحاب المستشفيات في لبنان عن حادث هجوم اعتدائي حصل امس بتاريخ 11/ 5/ 2022 داخل مستشفى سيدة المعونات الجامعي من قبل مجموعات مسلحّة على خلفية وفاة احد المرضى (المدعو جمال عيتاوي) الذي كان يعاني من مرض عضال”.

اضاف البيان:”ان نقابة اصحاب المستشفيات التي تدين بشدة كل هذه الأعمال المخلّة بالأمن وبسلامة المرضى وجميع العاملين في المستشفيات، حيث اصبح القطاع عرضة للتخريب والتهديد والعمليات العسكرية بدون اي رادع او إجراء فعّال، تدعو الجهات المختصة من امنية وقضائية الى الإسراع والقيام بما يلزم من تدابير فورية تأخذ بعين الإعتبار سلامة وأمن العاملين في المستشفيات، مع المحافظة على اقسامها التي لا توفر جهدا لتأمين استمرارية خدماتها رغم كل الظروف الصعبة”.

واذ اعلنت” تضامنها الكامل مع ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي مثنية على التضحيات التي لا يوفرها القيمون عليه في استقبال جميع المرضى بدون اي تمييز”، ناشدت “القضاء متابعة هذا الملف والبتّ فيه بسرعة مع إنزال اشدّ العقوبات وخصوصا الحكم بالسجن بحق المعتدين الذين باتوا معروفين”.