السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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هجوم ناري لأبو فاضل.. الظاهرة العونية هي الأسوأ التي مرت على لبنان

منذ 4 دقائق
جوزيف أبو فاضل

جوزيف أبو فاضل

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اعتبر الصحفي والكاتب جوزيف أبو فاضل، أنه اليوم في حالة عد اتفاق مع جماعة التيار الوطني الحر، مضيفا، “لا يمكن لأي شخص أن يشبه نفسه لديغول ويكون عنده صهر متل جبران باسيل”.

ورأى أبو فاضل في حديث لقناة “الجديد”، أن جبران باسيل أكبر فاسد في لبنان، معتبراً أن باسيل “صدع رأسنا هو وميشال عون بمحاربة الفساد”.

مشيراً إلى أن “الظاهرة العونية أسوء ظاهرة مرت على لبنان ولن يأتي مثلها”.

وتحدى أبو فاضل القاضية غادة عون أن تدعي على مسلم سني أو شيعي، لافتاً إلى أن الرئيس السابق ميشال عون حطم الطائفة المسيحية هو وحروبه العبثية.

وأشار الى أننا “عملنا اتفاق الترسيم مع إسرائيل وصرنا اليوم نبحث عن الرئيس”.

وأفاد بأن باسيل “كان مفركش” قضية المطران موسى الحاج ضد بكركي وانحلت بعد ذهاب ميشال عون إلى منزله”.

ولفت الى أن البلد بدون جبران باسيل بكون مرتاح ولا أحد سينتخبه حتى حزب الله ولن يدعمه كذلك.

وتابع أبو فاضل، ميشال عون “فل” من بعبدا ولم نشعر بالفراغ لكن عندما توقف المونديال يومين “ضاج راسنا”.

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