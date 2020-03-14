هدايا الدولة الرثة: انترنت مجاني بطيء..وسلحفاة التعليم من بُعد

التململ الذي عم مواقع التواصل من سرعة الإنترنت، إثر قرار وزارة الاتصالات إتاحته مجاناً لسكان المدن لتشجيع الناس على العزلة الطوعية، لم يلحظ معاناة الطلاب وعائلاتهم جراء بطء الانترنت، ما دفع اللبنانيين للتهكم: “تعليم من بُعد.. بانترنت سلحفاة”.

وازداد الضغط على شبكة الانترنت، منذ مساء الخميس، بعد إعلان الحكومة اللبنانية إتاحة الانترنت بالمجان للبنانيين. وبلغت السرعة أدنى مستوياتها منذ عامين: أقل من 2 ميغابايت في الثانية!

ونشر كثيرون تلك الصور في مواقع التواصل لاظهار حجم المشكلة. وفي الشبكات الاجتماعية نفسها، علت صرخات الأمهات: “لا انترنت لتعليم أولادنا”.

واتبعت المدارس أسلوبين للتعليم عن بعد. احدهما يتمثل في إرسال الدروس عبر تطبيق “واتسآب” في شكل صور ومقاطع فيديو تتضمن شروحات لدروس جديدة، والثاني اعتمد مبدأ نشر الدروس عبر موقع المدرسة، ويدخل اليها الطالب عبر حساب خاص ورقم سري يستطيع من خلاله الأهل الاطلاع على دروس أولادهم، ويوضع المنجز منها في التوقيت المحدد على الموقع نفسه.

الصيغة الثانية، التي ينظر اليها بعض الأهل على أنها معقدة، تحتاج الى انترنت بسرعة أكبر من تلك العائدة الى واتسآب ومجموعات فايسبوك ماسنجر. والآليتان، دخلتا مرحلة التعطيل مع إتاحة الوزارة الانترنت بالمجان.

تسأل احدى الامهات: “كيف يمكن التعليم من بُعد بلا انترنت؟”، وتضيف في تصريحات لـ”المدن”: “أفضّل الذهاب الى المدرسة للحصول على الأوراق والكراريس، على الجلوس ساعتين بانتظار تنزيل فيديو أو فتح حساب اولادي في المدرسة”.

ويقول مسؤول لقسم التعليم الالكتروني في إحدى المدارس الخاصة، في تصريح اذاعي صباح الجمعة، إن 88% من أهالي التلامذة “موجودون اونلاين” في اشارة منه الى نجاح التجربة التي لم يثبت بعد نجاحها، حسبما يقول الاساتذة، وهي لا تزال في مرحلة الاختبار، علماً ان طواقم التعليم في المدارس الخاصة سارعوا اليها، فيما اصطدمت التجربة بتعقيدات لدى طواقم التعليم في المدارس الرسمي.

وأضيفت مشكلة الانترنت الى مشكلة الحضور “اونلاين” ومواكبة التعليم وتململ الأهالي من إجبارهم على تعليم أولادهم وشرح الدروس خصوصاً للطلاب في الصفوف الابتدائية. وازدادت المشكلة مع وصول العاصفة التي أدت الى اضرار في الشبكة.

واعلنت شركة “ألفا”، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، ان العاصفة الهوائية التي ضربت لبنان في الساعات الأخيرة، تسببت ببعض الأعطال في الشبكة في عدد من المناطق، خصوصاً في جبل لبنان. وأشارت إلى أن الفرق الفنية والتقنية تعمل على اصلاحها، تمهيداً لإعادة الخدمة الى طبيعتها.