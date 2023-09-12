"هدوء حذر".. ولقاء في سفارة فلسطين بين حماس وفتح

ما زال الهدوء الحذر يسيطر على محاور مخيم عين الحلوة ولكن يخرقه من وقت لآخر إطلاق رشقات نارية.

وعلى مسار المساعي الجارية، كشفت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن لقاء قيادي يعقد بين حركتي “حماس” و”فتح”، في السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث يترأس وفد “حماس” موسى أبو مرزوق بينما يترأس وفد “فتح” عزام الأحمد.

وكانت قد تراجعت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، مساء اليوم، واستمرت متقطعه على محور جبل الحليب حطين بعدما تجددت عصرا بين حركة فتح والمجموعات الاسلامية وجند الشام ودارت على محاور حطين- جبل الحليب – الطيري- الرّأس الأحمر والبستان – البركسات – الطوارىء واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخيه سمعت أصداؤها إلى مدينة صيدا وجوارها.

وقد أدت الاشتباكات اليوم إلى سقوط ثلاثة جرحى وتزامنت مع تشييع حركة فتح أحد عناصرها محمد حسن صالح الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الاشتباكات منذ يومين .

وأفيد عن وفاة أحد جرحى حركة فتح في اشتباكات عين الحلوة ويدعى جمال منصور نصرالله متأثراً بجراحه ما يرفع عدد قتلى الاشتباكات منذ اندلاعها إلى ١٠ معظمهم من حركة فتح وأكثر من ١٠٠ جريح.

وفي ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، مددت رئاسة الجامعة اللبنانية إغلاق كل فروعها في صيدا.