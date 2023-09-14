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هدوء حذر يسود محاور عين الحلوة عكس شللاً في حركة صيدا

منذ 11 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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يسود الهدوء الحذر منذ العاشرة صباحا محاور مخيم عين الحلوة كافة ، بعدما تراجعت حدة الاشتباكات العنيفة التي تواصلت طوال الليل واشتدت خلال ساعات الصباح الأولى على مختلف محاور القتال، وتركزت على محور حطين – جبل الحليب، والبركسات – بستان القدس – الطوارىء. .وقد ارتفع عدد القتلى في اشتباكات عين الحلوة الى 9، نقل 8 منهم الى مستشفى الهمشري والتاسع الى مستشفى الراعي في صيدا .

واذ فتحت طريق الاوتوستراد الشرقي الذي يربط الجنوب بمدينة صيدا، عكس اشتداد معارك الاقتتال شللاً في حركة مدينة صيدا التجارية والصناعية في ظل اقفال الدوائر الرسمية في سرايا صيدا الحكومية بناء على قرار محافظ الجنوب منصور ضو، وأعلنت الجامعة اللبنانية – صيدا عن تأجيل الامتحانات التي كان مقررة اليوم وغداً الى موعد يحدد لاحقا.

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