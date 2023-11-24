الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هدوء حذر يعمّ البلدات الحدودية.. وأهالي الجنوب يؤكدون التشبّث بالأرض

منذ 13 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

عمّ الهدوء الحذر مختلف البلدات الحدودية في القطاع الغربي منذ ما بعد الساعة السابعة صباحًا، حيث سرت الهدنة التي بدأت في غزة، على جنوب لبنان.

وعلى الرغم من الحركة الخجولة التي شهدتها القرى والبلدات الحدودية، إلا أن عودة الأهالي إلى منازلهم كانت متفاوتة ما بين بلدة وأخرى، خصوصًا تلك المتقدمة أكثر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، والتي شهدت حربًا حقيقية خلفت أضرارًا في الممتلكات والمزروعات.

كما أن نسبة الأضرار تفاوتت أيضًا، حيث الأضرار الأكبر كانت في بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب، التي أتت الحرائق فيها على معظم الثروة الحرجية، إضافة إلى تضرر العديد من المنازل بشكل كامل.

في هذا السياق، أكد العديد من الأهالي إصرارهم على العودة إلى منازلهم رغم الحذر الشديد الذي يلف بلداتهم. وأفاد أكثر من شخص في البلدات الحدودية أن الوضع لا يزال طور الانتظار حتى تقرير العودة النهائية إليها، فيما يصر آخرون على البقاء رغم الأحداث والتشبث في أرضهم مهما حصل من اعتداءات.

    المزيد من أخبار لبنان

    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
    قبلان: المطلوب تسوية رئاسية.. والاستهتار بالأمن يعني انفجار لبنان
    محكمة - تعبيرية
    المجلس العدلي يُرجئ جلسة متابعة المحاكمة في تفجير حارة حريك
    وزير العمل مصطفى بيرم
    بيرم يوضح "اللغط الحاصل": لا يمكن أن نتقصد أي أذية معنوية للأرمن

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
    خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
    تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز