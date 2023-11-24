هدوء حذر يعمّ البلدات الحدودية.. وأهالي الجنوب يؤكدون التشبّث بالأرض

عمّ الهدوء الحذر مختلف البلدات الحدودية في القطاع الغربي منذ ما بعد الساعة السابعة صباحًا، حيث سرت الهدنة التي بدأت في غزة، على جنوب لبنان.

وعلى الرغم من الحركة الخجولة التي شهدتها القرى والبلدات الحدودية، إلا أن عودة الأهالي إلى منازلهم كانت متفاوتة ما بين بلدة وأخرى، خصوصًا تلك المتقدمة أكثر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، والتي شهدت حربًا حقيقية خلفت أضرارًا في الممتلكات والمزروعات.

كما أن نسبة الأضرار تفاوتت أيضًا، حيث الأضرار الأكبر كانت في بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب، التي أتت الحرائق فيها على معظم الثروة الحرجية، إضافة إلى تضرر العديد من المنازل بشكل كامل.

في هذا السياق، أكد العديد من الأهالي إصرارهم على العودة إلى منازلهم رغم الحذر الشديد الذي يلف بلداتهم. وأفاد أكثر من شخص في البلدات الحدودية أن الوضع لا يزال طور الانتظار حتى تقرير العودة النهائية إليها، فيما يصر آخرون على البقاء رغم الأحداث والتشبث في أرضهم مهما حصل من اعتداءات.