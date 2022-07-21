هذا أبرز ما جاء في اسرار الصحف اليوم

النهار

يقول أحد النواب إن الاهدار في القمح يصل الى حدود 40 في المئة من الكمية في ادنى تقدير اذ تضيع منه اثناء الطحن كمية تبلغ حدود الـ 20 في المئة والكميات الموزعة اقل من المعلن بنحو 20 في المئة وكلها تذهب الى التجار بالفريش دولار

يردد مرجع سياسي في مجالسه أن حسم مسألة عودة النازحين السوريين تأتي في إطار توافق أميركي – روسي، وسوى ذلك عبثاً المحاولات وإطلاق المواقف الشعبوية والسياسية.

يلاحظ أن بلديات متوقفة عن عملها ودورها وأخرى تشهد استقالات بسبب الإفلاس المالي والصدام أحياناً مع الناس.

نداء الوطن

حفلت مواقع التواصل الإجتماعي بانتقادات لاذعة لبعض المرجعيات والمؤسسات المارونية التي تقاعست عن إصدار ردود فعل شاجبة لما تعرض له المطران موسى الحاج وبرزت مطالبة شاملة بموقف حازم من البطريركية المارونية.

لوحظ أن عدداً من مناصري التيار الوطني الحر لم يروا في ما تعرض له المطران الحاج خطأ بل تصرفاً عادياً حتى أن موقف التيار الذي صدر عن مكتب الإعلام لم يكن مدافعاً فيما رئيس التيار جبران باسيل اعتبر مثلاً أن ما قام به المطران يعتبر جرماً ولكنه ليس عميلاً.

مداهمة القاضية غادة عون أمس الأول على رأس قوة من أمن الدولة للمصرف المركزي ذكّرت بمحاولة قوة من قوى الأمن الداخلي خطف حاكم مصرف لبنان الدكتور أدمون نعيم من مكتبه بأمر من وزير الداخلية آنذاك الياس الخازن في بداية عهد الرئيس الياس الهراوي لأنه امتنع عن دفع بدل صفقة طبع جوازات سفر اعتبر أنها مخالفة للقانون.

الأنباء

بلبلة وضياع في قطاع أساسي تهدّد بما هو أسوأ خلال أشهر.

استحقاق دستوري ليس على قائمة الأولوية لدى الفرقاء المعنيين به وان تظاهروا بخلاف ذلك.

اللواء

لا تبدي دولة كبرى «شرقية» حماسة لإنتخاب موظف كبير، يتردد اسمه للرئاسة لإعتبارات تتعلق بابتعاده الملموس عن الاستجابة لعروضها الخدماتية.

فسّرت السرعة بإصدار مرسوم المساعدة الاجتماعية المؤقت بأنه محاولة لإحتواء السلبيات التي نجمت عن اقتحام مصرف لبنان!

تختلف التقديرات والمعلومات حول حظوظ رئيس تيّار مناطقي في الوصول إلى قصر بعبدا، مع العلم أن الاتصالات ناشطة دولياً وإقليمياً!

الجمهورية

يجري التدقيق في خلفية أحد قادة حركة مطلبية أفرزتها الأحداث كان وراء حادث إعتداء على منزل شخصية ترأس جمعية مهمة.

لم يُحدد موعد بعد لزيارة من المفترض ان تقوم بها شخصية تتولّى مهمة حسّاسة إلى لبنان وسط تضارب في تقديرات ما توصل اليه من نتائج.

مرجع عالٍ طلب من أحد معاونيه إبلاغ مرجع روحي بأنّه عالج مسألة حسّاسة ظهرت إلى العلن، متمنياً أن يأخذ ذلك في الإعتبار.