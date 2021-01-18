الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا الرابط "احتيالي" وسيصل إلى بياناتكم الشخصية!.. قوى الأمن تحذّر

18 - يناير - 2021
آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 11:31 مساءً
صورة توضيحية

صورة توضيحية

A A A
طباعة المقال

يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق “واتساب” رسالة نصيّة وهمية، تدعو الى التسجيل في منظمة القوى العاملة للحصول على مبلغ وقدره /400/ ألف ل.ل.، مفادها:

“نظراً بما تمر البلاد قررت القوى العاملة ان تمنح كل مواطن مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل في الاوضاع الحالية أدخل بسرعة سجل بياناتك من هنا: https:// bit .ly / 2crep4w.”

وأكّدت قوى الأمن الداخلي أنّ هذا الرابط لا يعود إلى قوى العاملة، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي والاستحصال على بيانات شخصية يقوم بتعبئتها الاخير في التطبيق الوهمي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.

تجدر الملاحظة، انه في حال قام أحد الاشخاص بنقر هذا الرابط، عليه ان يقوم بإعادة ضبط الهاتف من جديد (Format).

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية. كما دعتهم عند تلقي أي رسالة نصّيّة أو بريد إلكتروني باسم جهات أو منظمات أو مؤسّسات وغيرها… توهم بالربح المادي، إلى عدم التسرّع، ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
    بالارقام.. حمية يكشف ما أدخله مرفأ بيروت إلى الخزينة في شهر واحد
    الحكومة - لبنان
    ضغط داخلي وخارجي.. هل تتألّف الحكومة؟
    النائب إبراهيم كنعان
    كنعان: ارقام إيرادات الموازنة وهمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال