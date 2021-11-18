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هذا المبلغ هو المتوفر فقط في مصرف لبنان لدعم الدواء!!

18 - نوفمبر - 2021
صيدلية

صيدلية

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أشار وزير الصحة العامة فراس الأبيض، إلى أن “35 مليون دولار متوفر فقط من مصرف لبنان لدعم الدواء”، لافتًا إلى أنه “يمكن للمواطن التوجه إلى المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة للحصول على الدواء”.

واعتبر الدكتور الأبيض، في حديث تلفزيوني، أن “أكثر من 90 دواء للأمراض المزمنة متوفر في المراكز الصحية التابعة للوزارة”، مشددًا على أنه “نعمل على تفعيل الصناعة الدوائية المحلية أما الاستيراد الطارىء ففتحنا الباب جزئياً”.

ولفت إلى أن “المواطن محق في التعبير عن ألمه”، موضحًا أنه “نحن بحاجة إلى إعادة التوازن المالي في لبنان ما سينعكس حكماً على سعر الدواء”.

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