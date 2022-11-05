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هذا سبب التقنين القاسي للمياه في المتن وبيروت

منذ 38 دقيقة
مياه بيروت وجبل لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أن:

“محطة الضبية التابعة للمؤسسة تشهد انقطاعا متواصلا في التيار الكهربائي منذ بضعة أيام.

وقد أفيدت المؤسسة من المعنيين في كهرباء لبنان أن السبب يعود إلى سرقة كابلات الكهرباء الرئيسية التي تزود محطة الضبية بالتيار الكهربائي والعمل جار لإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن. إن المؤسسة تأسف للتقنين القاسي في التغذية بالمياه والخارج عن إرادتها والذي يشمل ساحل المتن ومجمل المناطق التي تتغدى من خزاني الاشرفية وبرج ابي حيدر في العاصمة بيروت.

وتكرر مناشدة المسؤولين المعنيين والحريصين على استمرارية الخدمة العامة التعاون لايجاد حلول مستدامة أولا من خلال اجتراح سبل ممكنة وسريعة لتأمين الكهرباء لمحطات الضخ، وثانيًا لوقف مسلسل السرقات والتعديات الذي يتنقل من محطة إلى أخرى من دون رادع”.

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