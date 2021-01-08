هذا سبب انقطاع الادوية في لبنان

اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أنّ عدم حسم مسألة خطة الدعم خلقت قلقًا وضياعًا عند المواطنين ودفعتهم للتفاوت من اجل تخزين الأدوية ما ادى الى انقطاع بعض الأدوية، مطالبًا الدولة بتحديد خطة الدعم “لنعرف إلى أين نتجه”.

وأكّد في حديثٍ تلفزيوني أنّ لبنان يمرّ بأزمة أدوية لكنها ليست حادة إلى درجة تهديد المرضى بالموت، لافتًا إلى أنّنا نذهب في هذا الاتجاه.

ورأى الأمين أنّه “من المفترض أن يخرج الدواء من سوق الدولار فهناك حالة ضياع عند الناس والصيادلة والمستودعات”.

أمّا عن تخزين أصحاب الصيدليات للأدوية، قال: “الوكلاء لا يقومون بتسليم الأدوية للصيدليات فلا أعتقد أنّ الأخيرين يقومون بتخزينها بل يحتفظون بالكمية لزبائنهم”.