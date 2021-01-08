fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

هذا سبب انقطاع الادوية في لبنان

منذ 28 دقيقة
صيدلية

صيدلية

A A A
طباعة المقال

اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أنّ عدم حسم مسألة خطة الدعم خلقت قلقًا وضياعًا عند المواطنين ودفعتهم للتفاوت من اجل تخزين الأدوية ما ادى الى انقطاع بعض الأدوية، مطالبًا الدولة بتحديد خطة الدعم “لنعرف إلى أين نتجه”.

وأكّد في حديثٍ تلفزيوني أنّ لبنان يمرّ بأزمة أدوية لكنها ليست حادة إلى درجة تهديد المرضى بالموت، لافتًا إلى أنّنا نذهب في هذا الاتجاه.

ورأى الأمين أنّه “من المفترض أن يخرج الدواء من سوق الدولار فهناك حالة ضياع عند الناس والصيادلة والمستودعات”.

أمّا عن تخزين أصحاب الصيدليات للأدوية، قال: “الوكلاء لا يقومون بتسليم الأدوية للصيدليات فلا أعتقد أنّ الأخيرين يقومون بتخزينها بل يحتفظون بالكمية لزبائنهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فراس ابيض
    أبيض: المطلوب الآن نهج أكثر صرامة
    موظّف في "مؤسسة مياه لبنان الشمالي" خطّط وسرق المستودعات
    موظّف في “مؤسسة مياه لبنان الشمالي” خطّط وسرق المستودعات!
    لبنان التعبئة العامة
    الاقفال لن ينجح في هذه الحالة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رمان
    يحارب الفيروسات … ما لا تعرفونه عن فوائد قشر الرمان
    كوكب الارض
    الوقت المتبقي قبل نفاد وقود نواة الأرض
    ثعبان
    بالفيديو: ثعبان ضخم “يقتحم” منزل مواطن تايلاندي… وهذا ما فعله