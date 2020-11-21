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هذا سبب هروب السجناء!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 12:47 مساءً
قوى الامن

قوى الامن

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أفادت معلومات صحفية “أن ثلاثة حراس من قوى الامن الداخلي فقط كانوا موجودين داخل سجن بعبدا، وفي المقابل، هناك نحو 200 سجين. وأضافت معلومات القناة أن عنصر من قوى الامن كان يجمع النفايات أثناء عملية الفرار”.

وكان عدد من السجناء اقدموا في الساعات الاولى من فجر اليوم على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.

وترددت معلومات انهم “سجنوا” العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له. هذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.

وقتل 5 مساجين وجرح إثنين على طريق الحدت بعد هروبهم من سجن بعبدا واصطدامهم بشجرة قرب المجلس الدستوري حيث ان قوى الامن تطوق المنطقة.

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