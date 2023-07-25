هذا ما أقرّته فرعية الإدارة والعدل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسةً برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النواب: حليمة قعقور وحسين الحاج حسن.

كما حضر الجلسة عن وزراة العدل القاضية ندين رزق، وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، وعن نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي

وتابعت اللجنة درس اقتراحات القوانين المذكورة.

كما تابعت درس الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالشؤون القضائية، ودرست المسائل والنزاعات التي ينظر بها مجلس الشورى في الدرجة الاخيرة والمنازعات التي تنظر فيها المحاكم الادارية بالدرجة الاولى، كما درست اختصاص هذا المجلس بوصفه مرجعاً تميزياً.

بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة المواد المتعلقة بالاختصاصات المذكورة بعدما أدخلت عدداً من التعديلات على عدد من مواد الفصل المذكور، على أن تتابع عملها في الجلسة التالية.