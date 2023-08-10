الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما أقرّته لجنة التربية

منذ 18 دقيقة
قاعة مجلس النواب

قاعة مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال حشيمي، اسعد درغام، سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور، نجاة عون وغياث يزبك كما حضر الجلسة رئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات الاستاذ عماد الاشقر، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ نعمة محفوظ، المحامي مروان دكاش.

وذلك لمتابعة درس “اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل”.

أقرت اللجنة اقتراح القانون كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية، بادخال بعض التعديلات.

    المزيد من أخبار لبنان

    إلقاء مولوتوف على سفارة في بيروت
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: هيبة الدولة اللبنانية سقطت أمس
    بلدة مشمش
    بلديتا مشمش وفنيدق: نرفض أيّ اعتداء أو تطاول على الآخرين

    الأكثر قراءة

    انقلاب شاحنة في الكحالة
    فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
    عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
    غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله
    فيديو للشاحنة التي انقلبت في الكحالة.. والمنطقة تشهد توتراً كبيراً!