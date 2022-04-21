هذا ما أوضحه دار الفتوى بعد الحريق الهائل قرب المبنى

أوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن الحريق الذي شب ليل أمس في سطح المبنى الملاصق لدار الفتوى أصاب أحد المداخل الخاصة المطلة على المركز الصحي العام التابع للدار وتم إخماده ليلاً من دون وقوع أي إصابات بين العاملين بالمبنى واقتصر الأمر على الأضرار المادية الجسيمة بالمبنى الخلفي لدار الفتوى الذي يحتاج الى إعادة ترميم وتأهيل.

وأشار المكتب الإعلامي إلى ان الحريق نتج عن احتكاك كهربائي أشعل حديقة الدار الخلفية وتضررت الأسلاك الكهربائية الخاصة بالدار، مما تسبب بانقطاع جميع الإمدادات الموصولة به، لذلك توقفت إذاعة القرآن الكريم الموجودة في الدار عن البث موقتًا لإصلاح جميع الأعطال من جراء هذا الحريق.

وشكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى كل من ساهم بإطفاء الحريق الهائل وفي طليعتهم فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني وأهالي منطقة عائشة بكار وأبناء بيروت وكل اللبنانيين الحريصين على دار الفتوى التي هي دار المسلمين واللبنانيين جميعا من إصابتها باي أذى أو ضرر.