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هذا ما أوضحه نقيب الأطباء عن أدوية “كورونا”

منذ ساعتين
نقيب الأطباء شرف أبو شرف

نقيب الأطباء شرف أبو شرف

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أوضح نقيب الاطباء شرف أبو شرف أن الطبيب هو من يقرر الدواء المناسب للمريض، ولا يجب شراء الأدوية فقط للوقاية بل يجب تركها لمن هم بحاجة إليها.

وعن بعض الأدوية المتداول باسمها لمعالجة كورونا، قال للـ LBCI ، إن “الـ ivermectin غير مسجل بلبنان، ولا يزال قيد التجربة والاختبار، أما أدوية الكورتيزون نستعملها بحالات معينة، ويجب معرفة متى اخذها وهذا ما يقرره الطبيب.

أما بالنسبة للاسبيرين فقد تبين ان استعماله مفيد لتفادي الجلطات، لكن استخدامه للمعالجة يجب أن يكون بعد استشارة طبيب”.

ومع ازدياد وفيات كورونا، شدد على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والتعاون لتفادي استمرار الكارثة

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