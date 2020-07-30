هذا ما اعترف به مسؤول مختبر الكورونا بمستشفى الهراوي.

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يتابع النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات قضية توقيف مسؤول مختبر الكورونا بمستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي حيث اعترف الموقوف قاسم يزبك بتزوير شهادات الطب من جامعة البلمند، وعليه تابعت مفردة زحلة القضائية تحقيقاتها مع رئيس مجلس إدارة مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي ليتبين إن يزبك تعاقد على إدارة مختبر قسم الكورونا من تاريخ 1/4/2020 لغاية 1/72020 بعد تواصل إدارة المستشفى مع مكتب وزير الصحة لتأمين طبيب يشرف على قسم المختبر.

ونتيجة التحقيقات تم تمديد فترة توقيف يزبك 48 ساعة على ذمة التحقيق بعد اعتراف بانتحال صفة طبيب وتزويره الشهادات