هذا ما بحثته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، ناصر جابر، علي عسيران، بيار بو عاصي، سليم الصايغ، ندى البستاني، ميشال الدويهي، الياس اسطفان سليم عون، سيمون أبي رميا وجيمي جبور.

اثر الجلسة، قال النائب علامة: “عقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا وعلى جدول أعمالها موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للإعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع”.

وأضاف: “هذه رسالة مهمة للمجتمع الدولي، إنه على الرغم من اختلافات اللبنانيين بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم، لكن في موضوع ملف النزوح السوري كان هناك إجماع حوله.

كما بحثنا في مسألة صياغة بيان للرد على البرلمان الاوروبي وبالتحديد المادة 13 منه وسنعلن عن ذلك الخميس”.

وختم علامة: “تناولنا أيضاً موضوع الاعتداء الاسرائيلي على زميلنا النائب قاسم هاشم والاعلاميين. واللجنة تدين الاعتداء الذي تعرض له الزميل هاشم والاعلاميين الموجودين داخل الاراضي اللبنانية، مستنكرين الانتهاكات المتكررة من قبل العدو الاسرائيلي للحدود اللبنانية وعدم إلتزامه بالقرارات الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخّل لدعم لبنان وإلزام العدو الاسرائيلي بوقف إستفزازه للحدود اللبنانية”.