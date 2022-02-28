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هذا ما تمناه متقاعدي قوى الأمن من إدارات المصارف

28 - فبراير - 2022
شعار متقاعدي قوى الأمن

شعار متقاعدي قوى الأمن

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أصدر تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي في لبنان بيان، جاء فيه أن “مجموعات التجمع نفذت اعتباراً من الثامنة من صباح اليوم في كل المناطق تحركات سلمية باتجاه كل المصارف. والتقت بإداراتها العامة والفرعية، وسلمتها نسخا عن كتاب التجمع الذي يتضمن العديد من المطالب المحقة”.

وأشار إلى أن “هذه التحركات لاقت مواكبة إعلامية واسعة وصدى إيجابياً لدى المواطنين وموظفي القطاع العام ومتقاعدي الأجهزة الأمنية والخدمة الفعلية على السواء، واتسمت بحسن التنظيم والمناقبية والانضباط، فلم تحصل أي إشكالات تذكر”.
وشكر ل”جميع الزملاء مشاركتهم في هذه التحركات الفعالة، لقد تكبدوا الجهد والتعب وتكاليف التنقل والمشاركة”، معاهدا إياهم “متابعة النضال حتى إعادة الحقوق المسلوبة ورفع الغبن والحرمان في سبيل تأمين حياة عزيزة وكريمة”.

كما شكر ل”الأجهزة الأمنية مواكبتها هذه التحركات منذ ساعات الصباح ومساهمتها في حل بعض الاشكالات”.
وتمنى على “إدارات المصارف أخذ التحرك الرمزي والسلمي والمطالب في الاعتبار والتجاوب معها، كما وعدت لما فيه مصلحة الجميع”.
وختم: “لن يكون هذا التحرك هو الأول أو الأخير، بل نحن جاهزون كلما دعت الحاجة، فلن نقبل بعد اليوم بأن نذل لأجل الاستحصال على حقوقنا من أي قطاع كان وتحت أي مسميات، ومهما كانت الأسباب والدوافع”.

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