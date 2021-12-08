هذا ما تم بحثه في اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في بعلبك

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مجلس الأمن الفرعي في مركز المحافظة في بعلبك في حضور العديد من الشخصيات الأمنية في بعلبك.

وتحدث إثر الاجتماع المحافظ خضر، مثنيا على “الدور الذي قامت وتقوم به القوى الأمنية بكافة أجهزتها، والتي تبذل جهودا جبارة في سبيل الحفاظ على الأمن والنظام العام لا سيما في محافظة بعلبك الهرمل رغم الإمكانيات المتواضعة جدا بين أيديها، وفي ظل الأوضاع الصحية والإقتصادية والمعيشية التي تمر فيها البلاد”.

وتابع:”من الأمور التي تطرقنا إليها الأحداث الأمنية التي حصلت منذ يومين، وإطلاق النار الذي حصل مساء أمس، وموضوع الكهرباء الذي أدى في بعض الأماكن إلى اشتباكات وأحداث أمنية. وتم التطرق إلى محطة الكهرباء التي يتم الاعتداء عليها، والكهرباء التي تصل إلى بعض الأحياء 24 على 24، وثمة أحياء أخرى ملاصقة لها تنقطع عنها الكهرباء ليوم ويومين وثلاثة أيام، وتم بحث آلية معالجة هذا الموضوع، وكيف يمكن منع أي اعتداء على جميع محطات الكهرباء في بعلبك الهرمل”.

وأضاف: “كما تم بحث موضوع مولدات الكهرباء التي لا ترحم الناس في تسعيرتها، وطلبنا من الأجهزة الأمنية تقديم المؤازرة للبلديات لإرغام أصحاب المولدات تركيب العدادات للمشتركين أو اعتماد آلية مناسبة للمواطن. نحن لا نريد إلحاق الضرر بصاحب المولد، ولكن نطالب بأن يراعي العدالة والإلتزام بالتسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة”.

وأردف خضر: “كذلك تم بحثنا في موضوع الاعتداءات على الأملاك العامة التي حصلت من خلال ورش البناء على أملاك عامة، هذا الأمر يجب معالجته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وهناك اعتداءات سابقة تمت معالجتها، والقضاء يتحرك في هذا الاتجاه”.

وأشار إلى أن “الصيد اليوم ممنوع، ولكن هناك خرق، واعتداء على الطبيعة في صيد أنواع من الحيوانات أو الطيور ممنوع صيدها،إضافة إلى موضوع الإعتداء على الأحراج بشكل عشوائي ومدمر للبيئة، كل هذه الأمور تم بحثها، وكل جهة أمنية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار”.

وردا على سؤال بخصوص متابعته مشاكل الكهرباء مع وزارة الطاقة، قال خضر: “طلبت موعدا منذ أكثر من شهرين من معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ولكن لغاية الآن لم أحصل على موعد لوضعه بتفاصيل جميع مشاكل الكهرباء في المحافظة، مع الإشارة إلى أن 50 في المائة من إنتاج الكهرباء الذي يغذي بعلبك الهرمل تتم سرقته لصالح مخيمات النازحين السوريين، وفي بعض الأحيان صاحب العقار المؤجر لخيم النازحين يستوفي الرسوم لجيبه الخاص، ونحن لدينا ملفا متكاملا بهذا الشأن، بذلنا جهودا جبارة حتى توصلنا إلى كل المعلومات، وهناك آبار خاصة تسحب المياه الجوفية على عمق 500 و 600 متر مستهلكة الكهرباء بصورة غير شرعية. ونأمل أن يتم اللقاء قريبا مع معالي الوزير فياض لوضعه بكل الصورة”.