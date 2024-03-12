هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 12 آذار/مارس

▪️النهار

_قال سفير تتمثل دولته في “المجموعة الخماسية” ان العمل متواصل بين الأعضاء ولن يقصروا في الاستفادة من أي نافذة إيجابية تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية

_اجتماع بين مسؤولين عن جمعيتين إسلاميتين في العاصمة تنشطان في الحقلين التعليمي والديني ترك أجواء إيجابية على مستوى قواعدهما، وتلاقي هذه الخطوة مباركة من مرجعيتين دينيتين .

_بدأت من اليوم وقبل سنتين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة عملية تقارب بين ثلاثة نواب في دائرة بيروت الثانية مع إمكانية ان يكونوا على لائحة واحدة

_يكثر رجال أعمال وأولادهم في الأشهر الأخيرة من شراء شقق فخمة في بيروت تطل على البحر وبأسعار لا يقل سعر الشقة الواحدة عن مليوني دولار أميركي.

_تتريث أندية وجمعيات في إبرام عقود لمهرجانات الصيف، قبل معرفة ما سيؤول إليه الوضع الأمني، خوفاً من أي تطورات قد تحصل

_يلاحظ أن مرجعاً سياسياً بدأ ينسق مع دولة خليجية، بعد زيارة سفيرها لدارته، وقد يزورها في وقت ليس ببعيد إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها.

_تحرك القضاء اللبناني امس في قضية “أشكال العائلة” في مدرسة المركزية – جونية، بعدما صمتت ادارة المدرسة ومعها وزارة التربية وتخلفتا عن اتخاذ اي اجراء

*▪️الجمهورية*

_تتركّز الأولوية الخارجية حيال لبنان على تجنُّب تدحرج الحرب وتوسعها.

_رأت مصادر متابعة انّ العلاقة بين فريقين ستبقى بين حدّي عدم الانفصال وغياب الحرارة.

_وصّف مسؤول الأوضاع بالغامضة والمفتوحة على المفاجآت والبعيدة عن الحلول النهائية.

*▪️اللواء*

_عاد سفير سابق إلى الواجهة، وهو يجري اتصالات محافظاً على مسافة مع المرجعيات الروحية، ومراكز القرار المحلي في الدولة في ما خص الرئاسة الأولى.

_استعجل وزير من «المحور» في التعليق على مبادرة قائمة، الأمر الذي دفع الجهة المحسوب عليها إلى الطلب إليه توضيح الموقف.

_نُقل عن قيادي رفيع في حزب بارز استياءه البالغ من حملة «غير بريئة» لرئيس تيار معروف، في ظرف داخلي بالغ الصعوبة والحساسية.

*▪️نداء الوطن*

_تتداول الأوساط السياسية معلومات عن نية عقد اجتماع للخماسية في دولة قطر ينتهي إلى إعلان خارطة طريق للخروج من الفراغ الرئاسي.

_تتزايد الانتقادات بحق مسؤول أمني بارز «يُداوِم» في مقرّ رسمي يَتبَع له قانوناً بسبب مظاهر «التفشيخ» التي ترافق تنقلاته خصوصاً لدى وصوله إلى مكتبه، وأيضاً أثناء حضوره مناسبات العزاء أو مناسبات رسمية واجتماعية حيث يصل إليها مع عدد كبير من سيارات المواكبة والمرافقين الذين لا يفارقونه حتى داخل النادي الرياضي!

_يشكو أهالي الشمال من فواتير المستشفيات الحكومية الباهظة، علماً أنها تسعّر بالدولار وتضاهي بأسعارها المستشفيات الخاصة.

*▪️البناء*

_يعتقد خبراء ماليون أن حرب غزة بالمقارنة مع حروب موازية قد بلغت كلفتها بعد خمسة شهور تريليون دولار على الأقل وأن الانخراط الأميركي في الحرب أكبر بكثير مما يظهر في الصورة العلنية، بما هو أكثر من توريد الأسلحة والذخائر لجيش الاحتلال، وأن الأكلاف غير المرئية للحرب سواء في انعكاسها على التجارة العالمية وأرباح الشركات المقدّرة أو في تسببها بالمزيد من الركود الاقتصادي لن تظهر قبل العام المقبل، إضافة للخسائر التي أصابت العمران في غزة وأكلاف إعادة الإعمار، وأن التمويل المباشر للحرب لا يمثل أكثر من 10% من كلفتها الحقيقيّة.

_قال مسؤول عربي سابق مخضرم إن الحرب القائمة لا يمكن أن تنتهي إلا بمنتصر ومهزوم وإن المشهد العربي الراهن تجاه ما يجري في غزة سيخلق وضعاً شبيهاً بالذي جرى بعد العام 48 سواء على مستوى الجيوش أو الحركات السياسية إذا انتهت الحرب بهزيمة المقاومة. أما إذا انتهت بانتصار المقاومة، فإن التغيير سيكون أخطر وأكبر وتدخل المنطقة في خلط أوراق على مستوى التحالفات، بما يجعل محور المقاومة مظلة قياديّة لكل المنطقة، سواء عبر تغيير حكومات وأنظمة أو إعادة تموضع حكومات وأنظمة أخرى.

*▪️الأنباء*

_اندفاعة سياسية دونها الكثير من العقبات وإمكانية الخرق تصبح صعبة.

_حركة لبنانية لافتة على خط إحدى العواصم والبحث في استحقاق أساسي.