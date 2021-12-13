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هذا ما جاء في "الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة"

13 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2021 4:25 مساءً
الناقورة

الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 13/ 12/ 2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

تطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحميل العدوّ الإسرائيلي مسؤولية هذه الممارسات العدائية، ومؤكّدًا التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته.

كما أدان الجانب اللبناني استخدام المجال الجوي للبنان بهدف قصف الأراضي السورية، وأبدى اعتراضه على أيّ أعمال هندسيّة ينوي العدو الإسرائيلي تنفيذها في القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر.

كذلك شدّد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ17 التي اعتُبِرَت متحفّظًا عليها.

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