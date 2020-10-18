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هذا ما جاء في التقرير اليومي لـمستشفى رفيق الحريري

منذ 9 ثواني
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 5 مرضى ووفاة مريضين.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 330.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 89.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 568.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31.
– حالات وفاة: 2.

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